В Японии заявили об усталости Запада от запросов Украины Asahi Shimbun: Запад начинает уставать от запросов Украины по вооружениям

Фото: Sgt. Eliezer Melendez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад начинает уставать от требований Киева поставить на Украину больше оружия. Те объёмы, которые поставляются, в Киеве постоянно называют недостаточными, сообщает японское издание Asahi Shimbun.

В издании напомнили слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что от Запада получено лишь 10% необходимого. Однако при этом глава украинского военного ведомства уверял, что запросы ВСУ в той же в артиллерии натовского калибра выполнены на 90%.

В Asahi Shimbun считают, что страны Запада просто не могут удовлетворить запросы Киева по вооружениям. Это касается и объёмов поставок, и их сроков.

Ранее стало известно, что Вашингтон приостановил сделку по продаже Киеву беспилотников MQ-1C Gray Eagle. Причиной стали опасения, что современные аппараты могут попасть в руки российских специалистов. В Белом доме прежде одобрили сделку по продаже четырёх беспилотников стоимостью $10 млн каждый, но затем возражения появились у Пентагона.