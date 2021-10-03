В Японии назвали состав нового правительства

Новый генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно объявил новый состав правительства страны, которое возглавил Фумио Кисида. Оно практически полностью состоит из новых лиц, свои посты сохранили главы только двух ведомств, пишет ТАСС.

Так, прежние места в правительстве сохранили глава МИД Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси. Еще один министр Коити Хагиуда, занимавший пост главы Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологии, возглавил Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Он будет курировать в том числе развитие экономических отношений с РФ.

В состав нового правительства также вошли три женщины. Коллега Кисиды и его соперница за пост главы правящей Либерально-демократической партии Сэйко Нода назначена министром по проблемам низкой рождаемости и министром по проблемам регионов. Недавно созданное государственное Министерство по цифровизации возглавит Карэн Макисима, а Норико Хориути будет курировать вопросы вакцинации от коронавируса.

Новым главой Минфина стал бывший министр, ответственный за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, Сюнъити Судзуки. В правительстве Кисиды также появился новый пост министра по проблемам экономической безопасности, призванный, в частности, пресекать утечки технологических секретов. Им станет Такаюки Кобаяси.

Ранее палата представителей парламента страны утвердила кандидатуру Фумио Кисиды на пост руководителя правящей Либерально-демократической партии. 64-летний Кисида ранее занимал посты министра обороны, министра иностранных дел и министра по делам Окинавы и так называемых Северных территорий, под которыми в Японии понимают Южнокурильские острова. Кисида стал преемником Ёсихидэ Суги и 100-м по счёту премьер-министром Японии.