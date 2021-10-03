В Японии назвали имя нового премьер-министра

Новым премьер-министром Японии назначен Фумио Кисида. Палата представителей парламента страны утвердила его кандидатуру на пост руководителя правящей Либерально-демократической партии. Ожидается, что до конца дня он назовёт состав правительства, ключевыми задачами которого станут борьба с коронавирусом и меры помощи экономике страны. Об этом пишет агентство Kyodo.
64-летний Кисида ранее
Ранее правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Сообщалось, что в новый состав правительства войдут только три министра из старого кабинета: экс-главы МИД, Минобороны и занимавший пост министра науки и образования Коити Хагиуда. Последний возглавит Министерство экономики, торговли и промышленности.