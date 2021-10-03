Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Как сообщило агентство Kyodo, в ближайшее время парламент страны проголосует за кандидатуру нового премьер-министра.

В новый состав правительства из старого кабинета войдут только три министра: глава МИД, Минобороны и занимавший пост министра науки и образования Коити Хагиуда, правда последний станет главой министерства экономики, торговли и промышленности.

Ёсихидэ Суга, избравшийся на пост премьера в 2020 году, отказался снова выдвигать свою кандидатуру в лидеры партии, это практически обозначает, что он подал в отставку.

В итоге главой правящей партии стал Фумио Кисида — экс-министр иностранных дел в 2012-2017 годах при бывшем премьере Синдзо Абэ.