Япония выразила протест из-за готовящихся учений России на Кунашире

Правительство Японии выразило России протест из-за военных учений, которые российские вооружённые силы планирует провести в октябре в акватории курильского острова Кунашир. Об этом пишет японское издание Sankei Shimbun со ссылкой на источники.

Как сообщается, Москва сообщила о своих намерениях в конце сентября. В Японии считают , что в рамках учений Россия будет проводить стрельбы «почти каждый день». В Минобороны РФ эту информацию пока никак не прокомментировали.

Ранее глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке заявил, что Япония считает неприемлемой организацию особого налогового режима на Курильских островах. По его мнению, Москве и Токио нужно вести совместную хозяйственную деятельность на Курилах без ущерба для правовых позиций обеих стран.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Токио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Все последующие переговоры заходили в тупик. В настоящее время у Москвы такая позиция: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет России над ними не оспаривается.