В ВОЗ заявили о расширении географии опасных штаммов COVID

Опасные штаммы коронавирусной инфекции «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» за последнюю неделю расширили свою географию. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации напомнили , что все эти штаммы отличаются особой заразностью. За неделю число территорий, где выявлен «дельта»-штамм, выросло со 142 до 148. Эта информация вызывает обеспокоенность у специалистов ВОЗ.

По данным ВОЗ на 17 августа, в мире с начала пандемии выявлено 207 784 507 случаев заражения коронавирусом, скончались 4 370 424 человека.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что «йота»-штамм коронавирусной инфекции не представляет серьёзной опасности. По её словам, ВОЗ выделила этот вариант коронавируса в ноябре 2020 года. В марте 2021-го «йота»-штамм внесли в список вариантов, вызывающих интерес. Ван Керкхове отметила, что в основном этот штамм присутствует в США.

В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» считают, что предпосылок к распространению нового штамма в России нет, поскольку «дельта»-штамм (индийский) вытесняет все другие варианты.