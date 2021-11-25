В ВОЗ решили не беспокоиться из-за найденного в ЮАР штамма COVID-19

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят причин для беспокойства из-за обнаруженного в ЮАР нового штамма COVID-19. В настоящее время идёт сбор информации о штамме, которая позволит определить степень его опасности. Об этом заявила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове. Её слова приводит агентство EFE.

Сейчас у нас нет причин для тревоги, однако нам ещё предстоит определить, что всё это значит, — сказала Мария Ван Керкхове.

По её словам, на то, чтобы определить вероятное влияние штамма и эффективность против него вакцин, потребуется несколько дней.

За этим штаммом нужно будет следить, он — причина для беспокойства, — добавила представитель ВОЗ.

По её словам. в настоящее время известно только, что новый штамм активно мутирует. Специалисты опасаются, что это может повлиять на то, как ведёт себя вирус в целом.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке, а также в Ботсване и Гонконге. По данным национального института инфекционных заболеваний, в Южной Африке уже зарегистрированы 22 случая заболевания новым штаммом коронавируса.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса, содержащий 32 мутации, который был выявлен в Ботсване, в России пока не обнаружен, но вероятность его появления есть, если он окажется более заразным и уcтойчивым по сравнению с другими вариантами COVID-19.