В ВОЗ рассказали, почему задержали признание вакцины «Спутник V»

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что проверка технологических процессов явилась причиной задержки с признанием вакцины «Спутник V». Процедура занимает много времени, отметила она в интервью RT.

Харрис пояснила , что ВОЗ для включения вакцины в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях требуются данные о её безопасности и эффективности, а также документация по технологии производства.

Зачастую именно третье — проверка технологических процессов — требует много времени, чтобы выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зелёный свет, — подчеркнула представитель ВОЗ.

Она уточнила, что по такой процедуре строится работа и у других регуляторов.

Ранее стало известно, что глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге надеется на скорейшее одобрение российской вакцины «Спутник V». Он отметил, что РФПИ подписал все необходимые соглашения, чтобы вакцину внесли в список препаратов, рекомендованных к использованию при ЧС. По словам Клюге, необходимые документы и уточнения также были предоставлены с российской стороны.