В ВОЗ рассказали о процессе одобрения «Спутника V»

Представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) договорились с генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом, что Россия до конца 2021 года передаст дополнительные сведения о вакцине «Спутник V» в рамках процесса одобрения препарата, рассказал в эфире телеканала «Россия-1» глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. После этого, по его словам, стороны согласуют график повторного посещения специалистами мест производства вакцины.

Я знаю, что делегация Российского фонда прямых инвестиций вместе с сотрудниками МИД посетила генерального директора в прошлую пятницу (19 ноября. — NEWS.ru). Они договорились до конца года отправить ещё некоторые данные, после чего ВОЗ в Женеве и инвестиционный фонд должны согласовать график повторных инспекций, — рассказал он.

Клюге отметил, что вопросом регистрации вакцин занимается непосредственно Гебрейесус.

17 ноября глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что визит инспекторов ВОЗ в Россию ожидается уже в декабре.

Процесс сертификации «Спутника V» был остановлен ВОЗ 15 сентября в связи с тем, что на одной из фабрик по производству препарата не исполнялись надлежащие практики производств (правила, которые устанавливают требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения). 20 октября организация возобновила его.

До этого в Минпромторге РФ сообщили, что представители ВОЗ проверили четыре из семи площадок, где производится вакцина. К работе одной из них возникли претензии.

Они связаны в основном со стерильностью и охраной окружающей среды. Озабоченность экспертов вызвали фильтрация вакцины и меры по снижению риска заражений. Кроме того, проблемы возникли при проверке качества линий розлива препарата и халатов операторов.