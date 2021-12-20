ВОЗ рассчитывает на получение документов по «Спутнику V» до конца января

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что все документы по вакцине от коронавируса «Спутник V» будут направлены в организацию до конца января, заявил директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что представители организации смогут провести инспекцию на месте производства российского препарата в феврале 2022 года.

У нас сейчас есть два дедлайна для подачи документов. Часть документов будет отправлена до 30 декабря и финальная часть документов — к концу января. Так что мы надеемся, что аппликант завершит подачу документов к концу января, — сказал он.

Гаспар добавил, что представители ВОЗ смогут провести инспекцию на месте производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в феврале 2022 года.

Как ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, ВОЗ признает «Спутник V» в течение нескольких месяцев. По его словам, возникли трудности, связанные с заполнением документов и предоставлением нужного набора информации. Чтобы решить эти вопросы, нужно время.

Ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис назвала причиной задержки признания организацией «Спутника V» отсутствие достаточной технической документации. Она опровергла утверждения о том, что Всемирная организация здравоохранения лицензирует только препараты западного производства. Примером являются уже признанные ВОЗ препараты из Китая и Индии, добавила Харрис.