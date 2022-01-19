В ВОЗ призвали отменить коронавирусные ограничения на международные поездки

На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) появилось сообщение с призывом отменить коронавирусные ограничения на международные поездки из-за их неэффективности. С таким предложением выступили члены комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ.

Необходимо отменить или ослабить запреты на международное транспортное сообщение, поскольку они не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому странами, - сказано в сообщении.

При этом в организации отметили, что требования к пассажирам носить маски, предоставлять данные тестирования на коронавирус или сертификаты вакцинации, должны быть основаны на оценке рисков и не создавать финансового бремени для путешествующих.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что лучше защищены от заражения после контакта со штаммом коронавируса «омикрон» люди, которые сделали прививку в последние три месяца. Он добавил, что у таких людей при контакте может возникнуть инаппарантная инфекция, которая характеризуется отсутствием симптомов. Иммунолог отметил, что после выздоровления иммунитет к COVID-19 только укрепится.