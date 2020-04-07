В ВОЗ призвали не спешить отменять ограничения в связи с COVID-19

https://static.news.ru/photo/d388679c-78bd-11ea-b844-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/Global Look Press

Преждевременная отмена ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса, может привести к новой волне заражений. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.

По её словам, решение о снятии ограничений должно приниматься не одновременно во всём мире, а каждой страной самостоятельно с собственной оценкой всех рисков.

Одной из самых важных частей будет не снимать ограничительные меры слишком рано, чтобы не вернуться опять к началу, — цитирует Линдмайер РИА Новости.

В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели примерно 284 тысячи. В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов — 494, умерли — 58.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия призвала все страны объединить координацию мер, направленных на минимализацию числа жертв от коронавируса.