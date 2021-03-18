ВОЗ отказалась от одной из гипотез распространения COVID-19

https://static.news.ru/photo/316a4c9c-8874-11eb-aa80-96000091f725_660.jpg Фото: Yin Gang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалисты Всемирной организации здравоохранения отказались от одной из версий распространения коронавирусной инфекции нового типа, согласно которой это произошло вследствие лабораторной утечки. Об этом сообщил глава группы китайских специалистов, работавшей с миссией организации в Ухани, Лян Ваньнянь.

Ранее эксперты выдвигали четыре версии распространения коронавируса: от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за утечки в лаборатории. В феврале учёные сообщили, что COVID, вероятнее всего, появился на юге КНР. Его переносчиками, согласно этой гипотезе, являются летучие мыши.

Как подчеркнул Ваньнянь, версия с лабораторной утечкой была признана маловероятной. Специалисты могут к ней вернуться, но только в случае, если появятся новые доказательства.

Официальный отчёт с результатами работы миссии ВОЗ ещё не опубликован. Однако оглашённые сведения получены путём достижения консенсуса между китайскими и иностранными учёными. Задержка с публикацией не связана с разногласиями между экспертами. Мы хотим представить полный, точный и научный отчёт высочайшего уровня, поэтому этот процесс займёт некоторое время, — цитирует руководителя китайской группы Global Times.

Как ранее передавал NEWS.ru, потепление не является поводом для ослабления бдительности в борьбе с коронавирусом. Об этом заявили эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО), входящей в структуру Организации Объединённых Наций (ООН).