ВОЗ отказалась от одной из гипотез распространения COVID-19

Специалисты Всемирной организации здравоохранения отказались от одной из версий распространения коронавирусной инфекции нового типа, согласно которой это произошло вследствие лабораторной утечки. Об этом сообщил глава группы китайских специалистов, работавшей с миссией организации в Ухани, Лян Ваньнянь.
Ранее эксперты выдвигали четыре версии распространения коронавируса: от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за утечки в лаборатории. В феврале учёные сообщили, что COVID, вероятнее всего, появился на юге КНР. Его переносчиками, согласно этой гипотезе, являются летучие мыши.
Как подчеркнул Ваньнянь, версия с лабораторной утечкой была признана маловероятной. Специалисты могут к ней вернуться, но только в случае, если появятся новые доказательства.
Официальный отчёт с результатами работы миссии ВОЗ ещё не опубликован. Однако оглашённые сведения получены путём достижения консенсуса между китайскими и иностранными учёными. Задержка с публикацией не связана с разногласиями между экспертами. Мы хотим представить полный, точный и научный отчёт высочайшего уровня, поэтому этот процесс займёт некоторое время, — цитирует руководителя китайской группы Global Times.
Как ранее передавал NEWS.ru, потепление не является поводом для ослабления бдительности в борьбе с коронавирусом. Об этом заявили эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО), входящей в структуру Организации Объединённых Наций (ООН).