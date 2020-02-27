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Делегация правительства Афганистана прибыла в Доху, где состоится встреча с лидерами радикального движения «Талибан». С 2003 года группировка признана террористической в России и большинстве стран мира.

Эмиссары афганского правительства должны встретиться в Дохе с талибами с целью «установления первоначальных контактов», — передаёт ТАСС. «Талибан» контролирует значительную часть территории Афганистана и некоторые районы Пакистана. Режим талибов заставляет...