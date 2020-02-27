Всемирная организация здравоохранения готова помогать странам бороться с коронавирусом и опасается, что эпидемия COVID-19 может перерасти в пандемию.
Вирус имеет потенциал стать пандемией. Мы готовы помогать всем странам в укреплении их национальных систем здравоохранения, — заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что стране предстоит столкнуться c эпидемией коронавируса, поэтому медикам необходимо предпринять действия для эффективного противодействия заболеванию.
К 27 февраля коронавирус поразил более 82,5 тысячи человек, около 2,8 тысячи погибли, выздоровели больше трети заболевших. Основной очаг заражения — китайский город Ухань.