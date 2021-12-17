В ВОЗ объяснили, почему задержали одобрение «Спутника V»

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис назвала причины задержки признания организацией российской вакцины «Спутник V». По её словам, не хватает технической документации, сообщает RT.

Причины: мы по-прежнему оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждём дополнительную информацию. Но оценка, процесс продолжаются, — отметила Харрис.

Она опровергла утверждения, что ВОЗ лицензирует только препараты западного производства. Примером являются уже признанные ВОЗ препараты из Китая и Индии.

Опять же, для некоторых вакцин «традиционного Запада», так сказать, процесс занимает длительное время, потому что нам требуется техническая информация, которую мы должны получить в полном объёме, — пояснила она.

Ранее стало известно, что ВОЗ рекомендовала для экстренного применения индийскую вакцину Covovax. Её производят по лицензии американской компании Novovax. Включение Covovax в список рекомендованных вакцин нацелено на увеличение доступа к вакцинации в странах с низкими доходами, пояснили в ВОЗ.