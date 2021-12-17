В ВОЗ объяснили, почему задержали одобрение «Спутника V»
Представитель ВОЗ Харрис: для одобрения «Спутника V» требуется новая информация
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:52, 19 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис назвала причины задержки признания организацией российской вакцины «Спутник V». По её словам, не хватает технической документации, сообщает RT.
Причины: мы по-прежнему оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждём дополнительную информацию. Но оценка, процесс продолжаются, — отметила Харрис.
Она опровергла утверждения, что ВОЗ лицензирует только препараты западного производства. Примером являются уже признанные ВОЗ препараты из Китая и Индии.
Опять же, для некоторых вакцин «традиционного Запада», так сказать, процесс занимает длительное время, потому что нам требуется техническая информация, которую мы должны получить в полном объёме, — пояснила она.
Ранее стало известно, что ВОЗ рекомендовала для экстренного применения индийскую вакцину Covovax. Её производят по лицензии американской компании Novovax. Включение Covovax в список рекомендованных вакцин нацелено на увеличение доступа к вакцинации в странах с низкими доходами, пояснили в ВОЗ.