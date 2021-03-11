В ВОЗ нашли главную ошибку в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0e2a1174-82af-11eb-b84e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич считает, что страны, полагаясь только на вакцины, совершают главную ошибку в борьбе с пандемией.

По его словам, победить коронавирус можно, только если использовать все возможности и инструменты, включая высокотехнологичные, сообщает Lenta.ru.

Базовые меры по обеспечению публичного здоровья остаются основой борьбы с эпидемией: их нужно усиливать, — отметил Язаревич.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 11 марта вакцина от коронавируса, разработанная компанией Johnson & Johnson, получила одобрение на использование на территории Европейского союза. Препарат рекомендован ЕС для использования, но решение ещё должна принять Европейская комиссия.