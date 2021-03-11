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В ВОЗ нашли главную ошибку в борьбе с коронавирусом

00:14, 12 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич считает, что страны, полагаясь только на вакцины, совершают главную ошибку в борьбе с пандемией.

По его словам, победить коронавирус можно, только если использовать все возможности и инструменты, включая высокотехнологичные, сообщает Lenta.ru.

Базовые меры по обеспечению публичного здоровья остаются основой борьбы с эпидемией: их нужно усиливать, — отметил Язаревич.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 11 марта вакцина от коронавируса, разработанная компанией Johnson & Johnson, получила одобрение на использование на территории Европейского союза. Препарат рекомендован ЕС для использования, но решение ещё должна принять Европейская комиссия.

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