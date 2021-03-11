Евросоюз одобрил четвёртую вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/24d0035c-826e-11eb-8924-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Вакцина от коронавируса, разработанная компанией Johnson & Johnson, получила одобрение на использование на территории Европейского союза.

Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало ЕС одобрить препарат для использования, передаёт Bloomberg со ссылкой на анонимный источник. Для использования медикамента решение о его одобрении должна принять Европейская комиссия.

В ходе испытаний вакцина показала эффективность в 66% в предотвращении умеренного и тяжёлого заболевания коронавирусом и 85% — в предотвращении более серьёзных симптомов. Данный препарат от коронавируса отличается от продукции других компаний тем, что прививаться надо один раз.

Выпускает препарат подразделение концерна Johnson & Johnson — фирма Janssen Pharmaceutica.

Ранее Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило экстренное применение вакцины компании Johnson & Johnson. Предполагается, что до конца марта в США будет поставлено до 20 млн доз вакцины, писал NEWS.ru.