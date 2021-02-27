Вакцину Johnson & Johnson одобрил регулятор США

https://static.news.ru/photo/382b7ada-7959-11eb-8720-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило экстренное применение вакцины компании Johnson & Johnson. Данный препарат от коронавируса отличается от продукции других компаний тем, что прививаться надо один раз.

Разрешение FDA позволит вакцинировать американцев в возрасте от 18 лет. Вакцина Johnson & Johnson стала третьей в США после препаратов производства Pfizer и Moderna, говорится в сообщении FDA.

В ходе испытаний вакцина показала эффективность в 66% в предотвращении умеренного и тяжёлого заболевания коронавирусом, и 85% — в предотвращении более серьёзных симптомов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали испытания третьей дозы своей вакцины от коронавируса BNT162b2 на предмет эффективности и безопасности. Эксперты изучат действие вакцины в борьбе с новыми вариантами коронавируса. В испытании примут участие не менее 144 человек в двух возрастных группах — от 18 до 55 лет и люди в возрасте от 65 до 85.