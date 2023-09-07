Американский БПЛА опасно сблизился с Ан-30 ВКС России в Сирии Беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС РФ в Сирии

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Разведывательно-ударный беспилотный аппарат MQ-9 коалиции под командованием США произвел опасное сближение с Ан-30 ВКС России, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Военный уточнил, что российский самолет совершал плановый полет вдоль северной границы страны.

В 09:37 в районе города Телль-Рифаат на высоте около 6200 метров произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль северной границы Сирии, — рассказал Кулить.

Он указал, что российские летчики продемонстрировали «высокий профессионализм» и своевременно приняли меры для предотвращения столкновения.

Кулить также отметил, что авиация коалиции продолжает создавать опасные ситуации в сирийском небе, нарушая протоколы деконфликтации. По словам российского контр-адмирала, за минувшие сутки были зафиксированы 13 таких случаев с использованием БПЛА.

Ранее стало известно, что два истребителя F-35 международной «коалиции» во главе с США допустили опасное сближение с российским Су-35 в небе над Сирией. Инцидент произошел на высоте около 6500 метров в районе Эт-Танф. Столкновение удалось предотвратить благодаря высокому профессионализму российского летчика, своевременно принявшего все необходимые меры.