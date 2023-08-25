Истребители F-35 допустили опасное сближение с российским Су-35 в Сирии МО РФ: два истребителя F-35 коалиции опасно сблизились с Су-35 над Сирией

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Два истребителя F-35 международной коалиции во главе с США допустили опасное сближение с российским Су-35 в небе над Сирией, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, сближение произошло на высоте около 6500 метров в районе Эт-Танф.

Двадцать пятого августа с 09.32 в районе Эт-Танф на высоте около 6500 метров пара истребителей F-35 «коалиции» допустила опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии, — сказал военный.

Он подчеркнул, что столкновение удалось предотвратить благодаря высокому профессионализму российского летчика, своевременно предпринявшему все необходимые меры.

Контр-адмирал добавил также, что за минувшие сутки самолеты и беспилотные аппараты коалиции создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф, над которым пролегают воздушные трассы. Также за 24 часа протоколы деконфликтации со стороны беспилотников коалиции были нарушены 11 раз, заявил Кулить.

Ранее российский военный рассказал, что 23 августа истребитель F-16 международной антитеррористической коалиции допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России у южной границы Сирии. Офицер уточнил, что за сутки самолеты коалиции 19 раз создавали подобные ситуации в районе Эт-Танф. Для этого коалиция использовала истребители F-16 и F-35, Rafale и беспилотники MQ-1C.