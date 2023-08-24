Американский истребитель F-16 опасно сблизился с Су-35 ВКС России в Сирии В Сирии истребитель F-16 западной коалиции опасно сблизился с Су-35 ВКС России

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Истребитель F-16

Истребитель F-16 международной антитеррористической коалиции, которую возглавляют США, допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России у южной границы Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, инцидент произошел на высоте около 6500 м.

23 августа в 10:30 в районе Эт-Танф на высоте около 6500 м истребитель F-16 коалиции допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения, — отметил контр-адмирал.

Кулить добавил, что такими действиями проамериканская коалиция создает опасные предпосылки инцидентов в небе Сирии. Офицер уточнил, что за последние сутки самолеты коалиции 19 раз создавали подобные ситуации в районе Эт-Танф. Для этого коалиция использовала истребители F-16 и F-35, Rafale и беспилотники MQ-1C.

Ранее Кулить сообщил, что истребитель F-35 коалиции опасно сблизился с российским самолетом Су-35 в Сирии. Инцидент произошел в районе Эт-Танф. Контр-адмирал также отметил профессионализм российских летчиков, которые оперативно приняли меры для предотвращения столкновения с американским истребителем. При этом Кулить подчеркнул, что коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий.