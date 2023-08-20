Американский истребитель F-35 опасно сблизился с Су-35 в Сирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Истребитель F-35 «коалиции», возглавляемой США, опасно сблизился с российским самолетом Су-35 в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить в ходе брифинга. Инцидент произошел в районе Эт-Танф.

Девятнадцатого августа, с 11.55 до 12.03 в районе Эт-Танф на высоте около 9000 метров произошло опасное сближение истребителя F-35 «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии, — сказал Кулить.

Он также отметил профессионализм российских летчиков, которые оперативно приняли меры для предотвращения столкновения с американским истребителем. При этом Кулить подчеркнул, что «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий.

По словам замруководителя, за сутки «коалиция» 16 раз нарушила протокол деконфликтации. Случаи связаны с несогласованными с российской стороной вылетами беспилотников США, пояснил Кулить.

Ранее североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) рассказало о сопровождении двух российских бомбардировщиков Ту-95 в опознавательной зоне над Аляской. Данную ситуацию в США не стали считать угрозой или провокацией.