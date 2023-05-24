В Венгрии сообщили об очередном транше Евросоюза Украине Правительство Венгрии: на поставки Киеву вооружения Евросоюз выделил €5,7 млрд

Фото: Esma Cakir / dpa / Global Look Press

Власти Евросоюза выделили из Европейского фонда мира (EPF) €5,7 млрд на поставки Украине вооружения, пишут «Известия» со ссылкой на правительство Венгрии. Отмечается, что венгерские власти не блокируют выделение средств, несмотря на то, что в стране считают данную помощь риском эскалации конфликта.

На поставки оружия на Украину уже потрачено €5,7 млрд из Европейского фонда мира. Несмотря на то, что Венгрия считает это риском эскалации, мы до сих пор не препятствовали платежам, — рассказали изданию в венгерском правительстве.

В кабмине при этом не уточнили, на закупку какого именно вооружения для Украины пойдут европейские средства.

Ранее обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман заявил, что военная помощь Украине со стороны западных стран находится под угрозой, а саммит «Большой семерки» (G7) в японской Хиросиме стал высшей точкой поддержки Киева. Журналист пояснил, что западные страны не смогут и дальше оказывать поддержку Киеву в случае провала контрнаступления. Он указал на нарастающее недовольство в США и Европе из-за дефицита боеприпасов, которые поставляются Украине.