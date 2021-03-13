В Великобритании жену Асада заподозрили в военных преступлениях

https://static.news.ru/photo/16f75d5e-8492-11eb-9ac8-96000091f725_660.jpg Асма Асад Фото: Bashar Al-Assad/facebook.com

Асма Асад, супруга сирийского президента Башара Асада, подозревается в совершении военных преступлений во время гражданской войны в Сирии. Как сообщает Sunday Times, в Великобритании начато предварительное расследование по этому делу.

Как передаёт источник, международная коллегия адвокатов Guernica 37 направила в Скотленд-Ярд информацию, которая расценивается как доказательство влияния первой леди Сирии на политику страны и на поддержку с её стороны сирийских вооружённых сил. Она подозревается в подстрекательстве к совершению терактов.

Мы подтверждаем, что отдел по военным преступлениям получил обращение, связанное с продолжающимся сирийским конфликтом. Оно находится на рассмотрении сотрудниками отдела, — сообщил представитель Скотленд-Ярда.

Как отмечает издание, одним из последствий дела для Асмы Асад может стать потеря британского гражданства — она является уроженкой Лондона сирийского происхождения. Но даже если дело дойдёт до судебного разбирательства, вряд ли первая леди Сирии его посетит. Также теоретически Интерпол может выдать женщине «красную метку» — это будет означать, что она не сможет покидать Сирию без риска быть арестованной.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что Башар Асад и его жена заразились коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба Асада, президент с женой почувствовали недомогание и сочли, что симптомы схожи с COVID-19. Они сделали ПЦР-тесты, результаты которых оказались положительными. Асад с супругой удалились на карантин.