Британец заразился оспой обезьян Врачи выявили в Великобритании случай заражения человека вирусом оспы обезьян

Медико-биологическая лаборатория / Фото shutterstock.com

В Великобритании зафиксировали редкий случай заражения оспой обезьян, которая не часто передаётся от человека к человеку, сообщает Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединённого Королевства (UKHSA). Предполагается, что пациент мог заразиться во время недавней поездки в Нигерию. В агентстве подчеркнули, что риски распространения инфекции среди населения ничтожно малы, а заразившиеся в большинстве своём быстро и без последствий выздоравливают, однако в редких случаях возможны серьёзные осложнения.

Агентство может подтвердить, что у человека была диагностирована оспа обезьян в Англии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обезьянья оспа передаётся при тесном контакте с инфицированным человеком, но риски распространения среди населения малы. Сейчас пациент проходит лечение в Фонде доверия ГСЗ и Сент-Томаса в Лондоне.

Эксперты UKHSA свяжутся с людьми, которые могли контактировать с инфицированным человеком, в частности с пассажирами рейса, которым пациент летел в Великобританию. В агентстве отметили, что в случае отсутствия симптомов люди не считаются заразными, но это необходимо в качестве меры предосторожности, чтобы при обнаружении признаков заболевания контактные были «во всеоружии» и могли быстро среагировать.

Ранее медики выявили 95 случаев острого гепатита неизвестного происхождения среди детей до 16 лет. Львиная доля случаев приходится на Италию и Испанию, меньше всего заражённых в Польше, Словении и Германии. По данному факту ведётся расследование, в котором помимо стран ЕС участвуют Великобритания и США.

В Роспотребнадзоре отметили, что на территории России не было выявлено ни одного случая инфицирования острым гепатитом неизвестного происхождения. В ведомстве добавили, что принимаются все меры для предупреждения появления случаев этого заболевания.