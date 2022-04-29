Роспотребнадзор не выявил случаев заболеваемости острым гепатитом

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В России на 29 апреля не было выявлено ни одного случая инфицирования острым гепатитом неизвестного происхождения, передаёт ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Роспотребнадзора. Отмечается, что принимаются все меры для предупреждения появления случаев заболевания.

В Российской Федерации случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах, — говорится в сообщении.

Для минимизации риска завоза в страну гепатита было ограничено авиасообщение со странами, где были зафиксированы случаи заражения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на 24 апреля в 12 странах мира было зафиксировано 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. Вспышка отмечена в Великобритании, на долю которой пришлось 114 случаев.

В организации добавили, что известно об одном летальном исходе. При этом возраст заболевших составляет от 1 месяца до 16 лет. Почти каждому десятому потребовалась трансплантация печени.

В Роспотребнадзоре считают, что риск завоза гепатита неопределённого происхождения на территорию России крайне низок.