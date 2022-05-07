Медики выявили 95 случаев острого гепатита неизвестного происхождения среди детей до 16 лет, сообщает портал Euractiv со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC). Львиная доля случаев приходится на Италию и Испанию, меньше всего заражённых в Польше, Словении и Германии. По данному факту ведётся расследование, в котором помимо стран ЕС участвуют Великобритания и США.
Следствие по фактам этих случаев продолжается. ECDC находится в постоянном контакте с коллегами из стран ЕС, Великобритании и Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, где также ведутся расследования, — говорится в сообщении.
По данным организации, по одному случаю заболевания было выявлено в Польше, Словении и Германии, по два — в Австрии, на Кипре, во Франции и Норвегии. В Бельгии заболели трое детей, в Португалии и Румынии — четверо, в Ирландии заразились менее пяти человек. По шесть случаев зарегистрировано в Нидерландах и Дании. Наибольшее число случаев выявили в Испании и Италии — 22 и 35 соответственно.
Ранее медицинский эксперт Филиппа Истербрук в ходе брифинга Всемирной организации здравоохранения рассказала, что в 20 странах мира было зарегистрировано 228 случаев заболевания, которые привели к 18 трансплантациям печени и одному летальному исходу. Она подчеркнула, что случаи заражения всё ещё редки, но рекомендовала родителям вести ребёнка к врачу, как только у него появятся такие симптомы, как рвота, диарея или проявления желтухи, то есть пожелтение кожи или глаз.
Ранее инфекционист Александр Чепурнов заявил, что гепатит неизвестной природы, обнаруженный в странах ЕС, может стать большой проблемой для мира и России в частности. По его мнению, вынужденная изоляция РФ может сыграть стране на руку в условиях зарождения новой инфекции.
Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что на территории РФ не было выявлено ни одного случая инфицирования острым гепатитом неизвестного происхождения. В ведомстве отметили, что принимаются все меры для предупреждения появления случаев заболевания.