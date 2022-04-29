Инфекционист предсказал «большие проблемы» из-за появления нового гепатита Инфекционист Чепурнов предсказал «большие проблемы» из-за появления нового гепатита

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гепатит неизвестной природы, обнаруженный в странах Евросоюза, может стать большой проблемой для мира и России в частности, заявил инфекционист Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его мнению, вынужденная изоляция России может сыграть стране на руку в условиях зарождения новой инфекции.

Я понимаю, что проблемы будут большие, но сегодня настолько развита молекулярная биология и вирусология, что в ближайшие месяцы нам станет известна причина. Это позволит пресечь пути распространения. Предполагать половое распространение здесь не приходится, потому что заболевают дети, — уточнил Чепурнов.

Он предположил, что если новый недуг имеет инфекционные корни, то, вероятнее всего, гепатит уже попал в Россию. Инфекционист посетовал на плохую работу санитарного контроля РФ. По его словам, из-за неумения оперативно работать РФ теряет бонусы от большой территории страны. Чепурнов предположил, что заболевание распространяется при помощи продуктов питания. По его словам, загадка происхождения гепатита раскроется в ближайшее время.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на 24 апреля в 12 странах мира было зафиксировано 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. Вспышка отмечена в Великобритании, на долю которой пришлось 114 случаев.