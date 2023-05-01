В Великобритании указали на главный страх Запада на фоне наступления ВСУ The Guardian: Запад боится потерять деньги на фоне неготовности бойцов ВСУ к наступлению

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Страны Запада разочарованы заявлениями украинских военнослужащих о том, что ВСУ не готовы к контрнаступлению, несмотря на вложенные миллиарды долларов в виде помощи Киеву, пишет британская газета The Guardian. Боец ВСУ с позывным Темный рассказал журналистам, что им требуется больше времени для подготовки. По его словам, украинским военным не хватает опыта для проведения крупномасштабных действий.

Мы не готовы, нам нужно больше тренироваться, нам нужно больше времени, — рассказал собеседник издания.

Автор материала указывает на данные американской разведки, согласно которым Киев не справляется с подготовкой солдат и техники к переходу к наступлению.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» сообщили, что им осталось преодолеть около 1,5 км через городскую застройку для полного освобождения Артемовска. Они отметили, что линия фронта приближается к западным окраинам города.

30 апреля представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ и Южной группировки войск взяли под контроль еще четыре квартала в западной части Артемовска. Он добавил, что за сутки в районе города авиация совершила четыре вылета, а артиллеристы выполнили 61 огневую задачу.