В Великобритании предрекли Киеву проблемы BBC: атака ВСУ на Белгородскую область обернется для Киева напастью

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Корреспондент BBC Фрэнк Гарднер в своей статье заявил, что попытка вторжения Вооруженных сил Украины в Белгородскую область может обернуться для них напастью. По его словам, любое нападение на территорию, которую Запад считает российской, заставляет лидеров стран НАТО нервничать. Журналист добавил, что для Киева подобные события могут стать «большим разочарованием».

Этот рейд, вполне может обернуться для Киева не столько благом, сколько напастью. Любое нападение на российскую землю заставляет нервничать лидеров военного альянса НАТО и западных стран, а это означает, что эти события могут оказаться для Киева большим разочарованием, — написал Гарднер.

Публицист отметил, что, несмотря на заявления Киева о непричастности к атаке, «сложно представить, что подобная операция проводилась без поддержки украинского военного руководства».

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).