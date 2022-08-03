В Великобритании оценили шансы Трасс занять кресло премьер-министра Times: не менее 60% консерваторов готовы голосовать за Трасс на выборах премьера Британии

Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

На предстоящих выборах премьер-министра Великобритании за министра иностранных дел Лиз Трасс готовы отдать свои голоса не менее 60% членов Консервативной партии. Такие данные следуют из опроса исследовательской компании YouGov, которые приводит газета Times. на этом фоне конкурент Трасс, экс-министр финансов Риши Сунака, выглядит аутсайдером.

По данным опроса, за Сунака готовы проголосовать 26% консерваторов. При этом 13% респондентов пока не определились с кандидатурой или решили не голосовать вовсе.

Из тех, кто точно решил голосовать, Трасс намерены выбрать 69%, 31% выступают за Сунака.

После отставки премьер-министра Британии Бориса Джонсона в стране началась предвыборная гонка. В финальный тур вышли два кандидата: Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак. В последнем туре голосовать за нового премьера королевства будут все члены партии — около 200 тысяч человек. Результаты огласят 5 сентября

В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.

В последнем туре победителя из двух «финалистов» выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.

Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии.