В Великобритании испугались российских подлодок

Российские подводные лодки выполняют глубоководные операции в Атлантическом океане. Этот факт вызвал тревогу в Великобритании. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, как правило, российские субмарины не погружаются ниже 400 метров, но на этот раз они опустились на глубину более чем 500 метров. Военный эксперт Брюс Джонс считает, что подобными действиями усиливается напряжённость между Россией и Западом.

Последние их действия могут быть направлены на то, чтобы подразнить НАТО и заставить членов Альянса понервничать, — говорится в материале.

Ранее командующий американскими ВМС в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что капитаны кораблей НАТО сами решают, стрелять или нет по российским самолётам и кораблям, которые их якобы провоцируют. По его словам, российский военно-морской флот постоянно сопровождает корабли НАТО, действующие в этом регионе. Берк считает, что такие взаимодействия в основном безопасны и профессиональны.