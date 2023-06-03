В Британии испугались, что Россия «отключит» ее одним ударом Express: Россия может «отключить» Великобританию от всего мира одним ударом

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Россия может «отключить» Великобританию одним ударом, перерезав подводные кабели и трубопроводы, которые соединяют остров с остальным миром, написал эксперт Марк Сидуэлл в статье, опубликованной изданием Express. По его словам, особенно критичным для страны такой удар окажется в зимнее время.

Великобритания остается особо уязвимой для тайных атак на наши подводные кабели и трубопроводы, особенно если поставки газа будут прерваны зимой, — считает Сидуэлл.

Он добавил, что Лондону следует сохранять бдительность, так как любой удар по критической инфраструктуре повлечет серьезные последствия для Соединенного Королевства.

Ранее западные СМИ писали о том, что страны НАТО обеспокоены возможностями подводного флота России, который считают одним из самых разнообразных в мире. Отмечалось, что некоторые российские подлодки могут нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Особый акцент был сделан на подлодках «Император Александр III» и «Красноярск», которые должны поступить на вооружение до конца 2023 года.