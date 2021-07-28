В Турции объяснили невозможность признания Крыма

Любое турецкое правительство не сможет признать Крым частью России. Такого мнения придерживается преподаватель Анкарского университета имени Йылдырыма Беязыта и руководитель Института русских исследований Анкары Салих Йылмаз, сообщает Lenta.ru.

По его словам, в стране проживает большое количество крымских татар, поэтому признание Крыма в качестве российской территории негативно скажется на поддержке главы государства на выборах.

При этом Йылмаз назвал ситуацию вокруг Северного Кипра радикально отличающейся от крымского вопроса. Он пояснил, что ситуация могла быть иной, если бы Крым объявил о своей независимости от Украины, но продолжил бы существовать отдельно от России.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Россия и Турция могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Северного Кипра как независимого государства. На это высказывание отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что российские регионы никогда не будут предметом сделок. Сенатор Сергей Цеков заявил, что обсуждения такого сценария возможно только в теории. Он подчеркнул, что появление темы признания Крыма российским является положительным для Москвы вариантом.

Крым и Севастополь в 2014 году cтали частью России после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова прогосовали за воссоединение с Россией. В советское время эта территория была отдана Украины после решения генсека Никиты Хрущева.

Северный Кипр (Турейцкая республика Северного Кипра) занимает северную треть острова Кипр. Он признан только Турцией. Единственной международно признанной властью на острове Кипр является правительство Республики Кипр.