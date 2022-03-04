В Турции заявили, что не закроют воздушное пространство для России

Турция не будет закрывать воздушное пространство для России, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит Anadolu. Он добавил, что Анкара продолжает контакты как с Россией, так и с Украиной.

Анкара не будет закрывать воздушное пространство для России. Открытость воздушного пространства Турции важна со стратегической и гуманитарной точек зрения, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил посредничество в переговорах между Россией и Украиной. По словам главы управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттина Алтуна, глава государства сделал такое предложение, поскольку Турция имеет крепкие связи с каждым из этих государств.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.