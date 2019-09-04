Тело 42-летней украинки было найдено в Анталье за трансформаторной будкой. По подозрению в убийстве задержан гражданин Турции.
Правоохранители считают, что Юлия Б. занималась проституцией. По их версии, гражданка Незалежной и турок вместе распивали спиртные напитки в парке, а после занялись любовью, сообщает
Позже женщина была найдена мёртвой. У задержанного мужчины обнаружены её украшения, ему предъявлены обвинения в убийстве и грабеже.
Ukrayna uyruklu kadının şüpheli ölümü— mehmet ali parmaksız (@guncelalanya)
@guncelalanya https://t.co/ci67fKMakc September 3, 2019
Ранее News.ru писал, что в ЮАР зарезали украинца. Расправиться с мужчиной нападавшие могли из-за его рюкзака, который забрали с собой.