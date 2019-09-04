https://static.news.ru/photo/48db7730-cf15-11e9-8637-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тело 42-летней украинки было найдено в Анталье за трансформаторной будкой. По подозрению в убийстве задержан гражданин Турции.

Правоохранители считают, что Юлия Б. занималась проституцией. По их версии, гражданка Незалежной и турок вместе распивали спиртные напитки в парке, а после занялись любовью, сообщает Yeni Alanya .

Позже женщина была найдена мёртвой. У задержанного мужчины обнаружены её украшения, ему предъявлены обвинения в убийстве и грабеже.

Ukrayna uyruklu kadının şüpheli ölümü @guncelalanya https://t.co/ci67fKMakc — mehmet ali parmaksız (@guncelalanya) September 3, 2019

Ранее News.ru писал, что в ЮАР зарезали украинца. Расправиться с мужчиной нападавшие могли из-за его рюкзака, который забрали с собой.