В Турции сообщили о скором переходе на расчет за газ в рублях Минэнерго Турции: соглашение об оплате газа РФ в рублях вступит в силу в ближайшее время

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В ближайшее время в силу вступит соглашение об оплате 25% поставляемого в Турцию газа из России. Об этом заявил в интервью газете Yeni Şafak турецкий министр энергетики Фатих Донмез.

Турция будет оплачивать 25% закупаемого у России природного газа в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время. Тот факт, что Турция будет покупать газ у России в рублях вместо долларов, уменьшит потребность в долларах и снизит затраты, — сказал министр.

На минувшей неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Турции. По словам российского лидера, в ходе общения лидеры договорились об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях. Также стороны урегулировали проблемы по строительству атомной электростанции «Аккую».

Наше министерство, особенно наш президент, приложили интенсивные усилия, чтобы сблизить стороны и преодолеть проблемы. Через некоторое время работа будет продолжаться в ускоренном темпе. График проекта является обязательным для нас. Мы должны ввести в эксплуатацию первый блок в 2023 году, — сообщил Донмез.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

По словам Эрдогана, церемония открытия станции намечена на 2023 год.