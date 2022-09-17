Эрдоган заявил, что первый блок АЭС «Аккую» будет запущен в срок

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара договорилась с Москвой по строительству АЭС «Аккую», передает РИА Новости. Он отметил, что церемония открытия намечена на 2023 год.

Было достигнуто соглашение относительно «Аккую». С этим соглашением российская сторона теперь договорились с турецкой компанией IC. Благодаря быстрому продолжению следующего процесса мы, надеюсь, сможем завершить строительство первого блока и торжественно открыть его в 2023 году, — сказал Эрдоган.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

В начале августа в госкорпорация «Росатом» сообщили, что турецкие компании обеспечат завершение строительства энергоблока номер 1 первой в Турции АЭС «Аккую». Планируется, что работы будут завершены в установленный срок, в 2023 году, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.