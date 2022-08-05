«Росатом» ждет, что турецкие компании помогут достроить блок №1 АЭС «Аккую»

Фото: Туран Салджы/Sputnik/РИА Новости

Начало строительства третьего блока АЭС «Аккую» в Турции. Архивное фото

Госкорпорация «Росатом» ожидает, что турецкие компании обеспечат завершение строительства энергоблока номер 1 первой в Турции АЭС «Аккую». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию News.ru.

Планируется, что работы будут завершены в установленный срок, в 2023 году, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Мы с удовольствием работаем с турецкими компаниями, горячо приветствуем их желание участвовать в реализации крупнейшего проекта, ценим их упорство и трудолюбие, стремление получить опыт и новые компетенции в статусе поставщиков атомной отрасли», — сказал он.

Сейчас на строительной площадке АЭС «Аккую» трудятся около 25 тысяч строителей, более 80% из них — граждане Турции, отметил глава «Росатома». Со временем их станет еще больше, вырастет и общее количество турецких компаний в проекте, добавил Лихачев.

По его словам, прозрачная система закупок «Росатома» успешно работает и на турецкой площадке — в выполнении работ участвуют самые квалифицированные и опытные субподрядчики.

«Второе наше условие — кристально-честное и неукоснительное исполнение взятых на себя обязательств. И, наконец, мы должны видеть, что компания делает все возможное, чтобы способствовать достижению цели, поставленной господином президентом Турции Реджепом Эрдоганом, — завершить строительство первого блока в 2023 году», — подчеркнул Лихачев.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.