В Турции отменили комендантский час

Введённый в Турции из-за пандемии коронавирусной инфекции комендантский час будет отменён с 1 июля. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров Турции.

С 1 июля комендантский час полностью отменяется, — отметил Эрдоган в телеобращении.

Он добавил, что с 1 июля государственные учреждения вернутся к обычным часам работы. Кроме того, в стране отменят возрастные ограничения на общественном транспорте.

Ранее стало известно, что в Казахстане выявили новую мутацию коронавирусной инфекции, схожую с индийским штаммом COVID-19. Она была выявлена после того, как учёные получили ПЦР-скрининг положительных тестов на COVID-19. Их сделали после резкого скачка заболеваемости в городе Нур-Султан. Мутацию признали характерной для индийского штамма инфекции.