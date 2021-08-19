В Турции начнут требовать результат ПЦР-теста

Предоставление негативного результата ПЦР-теста для посещения кино и ресторана невакцинированными гражданами станут требовать власти страны. Об этом сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, власти намерены требовать регулярно сдавать GWH-тесты непривитым от коронавируса студентам и сотрудникам вузов

Также мы сделаем обязательными ПЦР-тесты для перелётов и междугородних перевозок, а также для входа в такие места, как кинотеатры и рестораны, — приводит Hurriyet слова президента.

Эрдоган полагает, в частности, что непривитым сотрудникам школ с начала учебного года необходимо будет сдавать анализы не менее двух раз в неделю.

По данным Минздрава Турции, в стране на сегодняшний день зафиксировано более 5,7 млн, заболевших коронавирусом, из них умерли более 51 тысячи пациентов.

Первую дозу вакцины в стране получили более 45 млн граждан.

Ранее Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с «Талибаном».