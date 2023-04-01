В Турции мужчина зарезал уроженку России Habertürk: в Турции муж убил гражданку России многочисленными ударами ножа после ссоры

Фото: Xinhua / Xinhua / Global Look Press

В турецком городе Эскишехир мужчина нанес множественные ножевые ранения своей жене, гражданке России, от которых она скончалась, сообщает телеканал Habertürk. Отмечается, что 50-летний Атила и 55-летняя Елена С. повздорили, но затем разногласия переросли в бытовой конфликт, из-за чего мужчина схватил нож и несколько раз ударил супругу. По информации издания, полицию на место вызвали соседи супружеской пары, которые услышали звуки борьбы.

Инцидент произошел в городе Эскишехир. Согласно имеющейся информации, между 50-летним Атилой и 55-летней Еленой вспыхнул бытовой конфликт. В разгар спора мужчина схватил нож и несколько раз ударил супругу, — сказано в публикации.

Правоохранительные органы рассказали журналистам, что перед допросом мужчине пришлось оказать первую помощь из-за травмы руки. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали 29-летний мужчина убил свою 31-летнюю партнершу во время пьяной ссоры на улице. Он нанес ей несколько ударов в голову и в живот. Видеозапись с камеры наблюдения, на которой общая знакомая пытается спасти девушку от партнера, оказалась в Сети. На ней же видно, как мужчина наносит девушке смертельный удар в голову.