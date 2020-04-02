В Турции могут перенести начало туристического сезона из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/6df2aeee-74bf-11ea-9df9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Начало туристического сезона в 2020 году в Турции может быть перенесено на конец мая из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил 2 апреля министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

Начало туристического сезона может быть отложено на конец мая, текущая ситуация на это указывает, — приводит слова чиновника агентство Anadolu.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил прекратить бронирование мест и приём отдыхающих в санаториях, домах отдыха, пансионатах, детских лагерях и курортных гостиницах с 28 марта по 1 июня. Тем, кто проживает в указанных организациях в данный момент, должны быть обеспечены условия для самоизоляции.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходят лечение дома, 30 умерли. На Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.