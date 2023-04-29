В туалете британского паба нашли секретные документы о подлодке The Sun: в Британии секретные документы о подводной лодке HMS Anson нашли в туалете паба

Фото: UK Ministry of Defence / Global Look Press

В туалете паба в британском графстве Камбрия обнаружили секретные документы, содержащие информацию о подводной лодке HMS Anson, пишет газета Sun со ссылкой на источники. По информации издания, документы, на которых была нанесена печать о грифе секретности, были обнаружены на полу в кабинке.

Это была довольно оживленная ночь. В пабе было много людей <...>, военных и гражданских. Я зашел в туалет, и документы лежали на полу в кабинке <...>. Любой мог найти их, — рассказал собеседник издания.

В материале газеты уточняется, что подлодка HMS Anson впервые вышла в открытое море в феврале 2023 года. По словам автора статьи, военно-морская техника обошлась Соединенному Королевству в 1,3 млрд фунтов стерлингов.

Ранее 21-летний Джек Тейшейра был задержан по подозрению в сливе данных Пентагона 13 апреля. Известно, что он состоял в закрытом сообществе любителей оружия, где в том числе находились некоторые несовершеннолетние подписчики. Там же он опубликовал пакет документов, чтобы доказать правоту в одном из споров. Только спустя время документы оказались на других форумах, а затем привлекли внимание общественности и СМИ.