Предатель Пентагона: кто такой Тейшейра, сливший секретные документы 21-летнего пилота подозревают в причастности к утечке сверхсекретных документов, ему грозит пожизненное заключение

Фото: Социальные сети

Джек Тейшейра

ФБР и Министерство юстиции США сообщили об аресте подозреваемого в причастности к утечке документов Пентагона пилота разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии штата Массачусетс Джека Тейшейры. Не исключено, что вследствие именно его действий мир узнал о 12 формирующихся украинских бригадах ВСУ, которые готовят для контрнаступления, и о возможных поставках Сербией оружия Украине. Кто же такой 21-летний Джек Тейшера, зачем он слил документы в Сеть, как его вычислили — в материале NEWS.ru.

Как спецслужбы вычислили «шпиона»

Как пишет издание New York Times, спецслужбам США удалось установить, что детали интерьера дома летчика, опубликованные в соцсетях, совпадают с деталями на краях некоторых снимков секретных документов, слитых в интернет. Документы оказались сфотографированы так, что были видны домашняя мебель, ковры, стулья.

В результате выяснилось, что военный пилот разведывательного подразделения Нацгвардии штата Массачусетс был ключевым членом и модератором закрытого чата Thug Shaker Central в социальной сети Discord. В группе состояли 30 человек (включая граждан России и Украины), которых объединял интерес к оружию, видеоиграм и расистским мемам, пишет издание The Guardian. Чат Thug Shaker Central был создан в разгар пандемии в 2020 году для общения в период карантина.

Фото: Социальные сети Джек Тейшейра

По данным The Washington Post, модератор Джек Тейшейра, известный в чате под псевдонимом OG, стремился произвести впечатление, опубликовав фото секретных документов. Издание утверждает: Тейшейра написал в чате, что эти документы он принес домой с «военной базы», где проходит службу. Прямо на базе переснять документы он не мог, поскольку туда запрещено проносить мобильные телефоны и другие электронные устройства.

Журналисты The New York Times поговорили с четырьмя членами чата Thug Shaker Central. Создателя закрытой группы респонденты описали как человека старше их и «бесспорного лидера». Его настоящего имени они не знали, только псевдоним, но цифровой след привел спецслужбы именно к Тейшейре. По словам подростков, подобные документы их модератор стал выкладывать ещё в феврале 2022 года — сугубо, как он подчёркивал, для друзей.

«Этот парень был христианином», — сказали собеседники издания о Тейшейре. По их словам, он выступал против боевых действий на Украине и «хотел сообщить своим друзьям о том, что происходит».

Как секретные документы попали в Сеть

По версии СМИ, Тейшейру фактически подставил один из подростков, состоявших в чате. The Guardian пишет, что между членами группы была договоренность никому не рассказывать о секретных файлах. Они держали обещание около пяти месяцев, но затем один участник воспользовался закрытой публикацией, чтобы доказать свою правоту в каком-то споре.

Так секретные документы попали в другую онлайн-группу, где общались любители исторических мемов. Оттуда сливы распространились среди групп, посвященных популярной игре Minecraft. В итоге документы подхватили и другие пользователи интернета, распространив в своих соцсетях. После этого утечка вылилась в мировой скандал.

Имел ли Тейшейра доступ к секретной информации?

На это вопрос спецслужбы ответа ещё не дали. Журналистам тоже не удалось это выяснить. Однако чиновники в правительстве США, имеющие допуск к секретным данным, рассказали The Washington Post, что часто получают подобные документы по электронной почте. Возможно, в данном случае появление секретных документов у молодого нацгвардейца стало следствием обычной бюрократической халатности, не исключают эксперты по безопасности.

Как задержали подозреваемого

ФБР арестовало Джека Тейшейру в его доме в городе Норт-Дайтон, штат Массачусетс. В СМИ попали видеокадры, сделанные с вертолёта. На них молодого человека с короткой стрижкой, в оливково-зеленой футболке и в красных шортах ведут к бронированной машине. Возле неё стоят сотрудники в камуфляже и бронежилетах с винтовками.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что Тейшейра задержан «в связи с расследованием предполагаемого несанкционированного удаления, хранения и передачи секретной информации о национальной обороне». Это означает, что задержанному будут предъявлены обвинения в соответствии с Законом о шпионаже от 1917 года. Под него подпадают все, кто открывает доступ третьим лицам к секретным материалам.

По словам генпрокурора, военнослужащий Национальной гвардии ВВС уже в ближайшее время предстанет перед окружным судом Массачусетс в Бостоне, где будет выбрана мера пресечения.

Какой тюремный срок грозит Тейшейре?

Прокуроры имеет все основания рассматривать каждый обнародованный документ как отдельный пункт в обвинительном заключении. Даже публикация одного секретного документа, согласно американским законам, может караться 10-летним тюремным сроком.

The New York Times сообщает, что спецслужбы успели изучить около 300 документов. При этом их может быть гораздо больше. Если вина Тейшейры будет доказана, ему грозит очень длительное тюремное заключение, фактически пожизненное.

Как складывалась карьера задержанного пилота до утечки

Джек Тейшейра служил в 102-й эскадрилье разведывательной поддержки на базе Национальной гвардии Отис Эйр, штат Массачусетс. Издание Politico приводит слова представителя Бюро Национальной гвардии Нахаку Макфаддена о том, что службу молодой человек начал в 2019 году. Он выполнял обязанности сетевого менеджера в системах кибертранспорта, иными словами, устранял неполадки в компьютерах и системах связи на базе.

The Washington Post пишет, что Джек Тейшейра слыл патриотом, потому и пошёл на военную службу, продолжив семейную традицию: его вырастил отчим, который 34 года прослужил военным лётчиком. По словам знавших Джека людей, «он очень любил Америку».

Доступ к секретам, утверждает издание, Тейшейра имел, поскольку мог выходить в компьютерную сеть Пентагона под названием «Объединённая всемирная разведывательная система».

Фото: Senior Master Sgt. Michael Davis/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Кто ещё из американцев попадал в скандалы с публикацией секретных документов и что им за это было

В 2013 году за выдачу секретных документов порталу WikiLeaks была осуждена бывшая военнослужащая США Брэдли-Челси Мэннинг. Ее приговорили к 35 годам тюрьмы, но в 2017 году президент Барак Обама подписал помилование. Она провела в тюрьме семь лет со дня ареста, причем Мэннинг отбывала срок в мужской тюрьме строго режима на военной базе Форт-Ливенворт, штат Канзас. Дело в том, что уже в заключении она сменила пол, превратившись из женщины Брэдли Мэннинг в мужчину по имени Челси.

Будучи ещё женщиной, она передала WikiLeaks видео того, как американский военный вертолёт расстреливает в Ираке безоружных гражданских людей, среди которых были два журналиста Reuters, а также документы об инцидентах во время боёв в Афганистане, досье на заключённых тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч депеш Госдепартамента США.

Фото: Максим Блинов/РИА новости Эдвард Сноуден

Но самым известным разоблачителем американских спецслужб стал Эдвард Сноуден. В 2013 году он передал СМИ данные о тотальной слежке правительства США за миллионами людей в разных частях света. После этого Сноуден был вынужден бежать из США, сейчас он в России. Уже находясь в Москве, он рассказал, что сильно разочаровался в методах спецслужб США, которые «ничем не брезгуют при вербовке граждан».

В 2022 году Сноуден получил российское гражданство. Его адвокат Анатолий Кучерена рассказал, что Сноуден живёт в обычной московской съёмной квартире, работает консультантом по IT-безопасности в одной из крупных компаний и занимается разработкой программного обеспечения для защиты от слежки Haven. А еще Сноуден, по словам юриста, любит путешествовать по России и чувствует себя здесь в безопасности.