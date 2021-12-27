В Токио отменили традиционную встречу Нового года на оживлённом перекрёстке

Власти Токио отменили традиционную церемонию обратного отсчёта времени перед наступлением Нового года на перекрёстке перед железнодорожной станцией Сибуя, который считается одним из самых оживлённых в мире. Это происходит уже второй год подряд в рамках борьбы с распространением коронавируса, включая новый «омикрон»-штамм, сообщается на сайте администрации района.

Убедительно просим вас воздержаться от посещения района станции Сибуя. <...> В Рождество и новогодние праздники у нас будет больше возможностей собраться с семьёй, родственниками и друзьями, но мы очень просим вас принять все необходимые меры против инфекционных заболеваний. Желаем вам здоровья в Новом году, — говорится в сообщении.

Призывы не приходить на перекрёсток Сибуя транслируются также в соцсетях Японии. В новогоднюю ночь предполагается направить туда дополнительные силы полиции и отключить 13 расположенных там гигантских экранов, на которых транслируется реклама и видеоклипы, чтобы избежать скоплений народа.

По перекрёстку перед станцией Сибуя каждые две минуты проходит в среднем по три тысячи человек. В праздничные и выходные дни он пропускает до 390 тысяч человек в сутки. В новогоднюю ночь в районе перекрёстка собираются десятки тысяч туристов и жителей Токио.

Ранее сообщалось, что «омикрон»-штамм коронавируса был выявлен у жителей Японии, которые не были за рубежом. Случаи зафиксированы в городе Осака. Всего в стране медики зарегистрировали около 90 случаев заражения новым вариантом COVID-19. Ранее «омикрон» диагностировали у прилетевших из-за границы после прохождения проверки в аэропортах.