В техасской школе произошла стрельба

В американском штате Техас произошла стрельба в школе, несколько человек пострадали, сведений о погибших нет. Об этом сообщил местный филиал NBC со ссылкой на полицию.

Сотрудников правоохранительных органов и чрезвычайных служб стянули к учебному заведению в городе Арлингтон после сообщений об инциденте, говорится в сообщении.

В настоящий момент, по информации телеканала, все школьники находятся в своих классах. Школу блокировали. Телеканал ведёт прямую трансляцию с места происшествия.

СМИ также сообщило, что ученики и сотрудники заперлись в классах и кабинетах, на территорию никого не пускают. Предположительно, стрелявший до сих пор находится в здании.

11 июля шестилетняя девочка погибла во время развлекательной стрельбы в США. Трагедия произошла в городке Эль-Пасо, штат Техас, пять человек были ранены и один погиб. Шальная пуля попала в ребёнка во время его путешествия с родителями по пустынным районам штата. Врачи не смогли спасти жизнь девочки.