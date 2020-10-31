В Тбилиси протестующие против итогов выборов установили палатки

https://static.news.ru/photo/abfb43cc-1c67-11eb-8478-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/avaza1972

Участники акции протеста против итогов парламентских выборов в Грузии установили у здания парламента в Тбилиси две палатки. Об этом заявила лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе.

Я очень зла. Я хочу выразить свой протест в качестве рядового гражданина. Кто хочет, пусть уходит домой, а кто нет — остаётся. Я останусь перед парламентом, у лестницы, — цитирует политика ТАСС.

Оппозиционеры планируют провести всю ночь перед зданием законодательного органа. Сначала стражи порядка попытались помешать протестующим, они отняли у них одну палатку, однако позже не стали вмешиваться в происходящее.

Ранее колонна протестующих направилась в сторону резиденции основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Они заявили, что хотят дать знать политику, что он рано праздновал победу.

Парламентские выборы в стране прошли 31 октября. Впервые 120 депутатов избрали по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Барьер для прохождения партии в парламент был снижен с 3% до 1%.

По предварительным данным ЦИК, партия власти «Грузинская мечта» лидирует по партийным спискам, набирая чуть более 48% голосов. На втором месте с 27,07% идет оппозиционный блок «Сила в единстве», в состав которого входит партия «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили.

Как писал NEWS.ru, из-за инцидентов на выборах полиция Грузии возбудила 12 уголовных и 16 административных дел.