Главы МИД Азербайджана, Армении и Грузии обсудили региональные вопросы

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

В Тбилиси завершилась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с его армянским коллегой Араратом Мирзояном. В ходе переговоров дипломаты обсудили региональные, транспортные и другие вопросы, пишет «Sputnik Азербайджан». По завершении диалога министров прошла встреча в расширенном составе с участием делегаций.

В Тбилиси завершилась двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. После двусторонних переговоров прошла встреча в расширенном составе, с участием делегаций. Обсуждали региональные, транспортные и прочие вопросы, — сказано в сообщении.

В грузинской столице также состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили, Байрамова и Мирзояна. Стороны обсудили региональные вопросы.

Кроме того, в Тбилиси прошли переговоры премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с Байрамовым. Грузинский премьер выразил надежду, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении поспособствует позитивной динамике диалога, передает «Интерфакс Азербайджан».

Гарибашвили и Байрамов рассчитывают на то, что эта платформа диалога будет содействовать нормализации региональных отношений.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что вторая встреча рабочих групп по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией запланирована на август. Он добавил, что Баку не ждет скорых результатов от взаимодействия в таком формате, однако можно считать данный процесс успешным.

15 июля в МГИМО сообщили, что эксперты из Армении, Азербайджана и России встретились в Москве для обсуждения комплекса вопросов армяно-азербайджанского урегулирования. Во встрече принял участие замглавы МИД РФ Андрей Руденко, координаторами со стороны Баку и Еревана выступили Центр анализа международных отношений и Аналитический центр «Орбели».