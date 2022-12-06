В США Зеленского обвинили во лжи The Responsible Statecraft: слова Зеленского о Минских соглашениях противоречит истории

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Журналист Тед Снайдер в статье для издания The Responsible Statecraft написал, что речь президента Украины Владимира Зеленского о Минских соглашениях, произнесенная на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии, противоречит истории российско-украинских отношений. Автор материала пояснил, что заявление о том, что Россия якобы использовала Минские соглашения, чтобы нарастить свой военный потенциал не соответствует действительности. Снайдер подчеркнул, что этим занималась Украина.

Не Россия использовала время, предоставленное соглашением, для наращивания своих сил, прежде чем нарушить его. Это была Украина, — сказано в публикации.

Он отметил, что Зеленский впервые за несколько месяцев согласился с президентом России Владимиром Путиным, когда заявил, что Минск-2 «мертв».

Экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) ранее заявил, что Минские соглашения ему нужны были, чтобы получить как минимум четыре года на развитие ВСУ. Вован и Лексус позвонили Порошенко под видом экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

В том же разговоре Порошенко отметил, что будущее его страны значительно больше зависит от мудрости американского народа, чем от самих украинцев. По его мнению, у Украины «определенно есть поддержка со стороны обеих партий в США».